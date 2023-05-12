نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين.. بث مباشر

نقلت فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بث مباشر من الحرمين الشريفين، لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقالت صحيفة عكاظ إن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجه بتشكيل لجنة رئيسية في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة، تسمّى (لجنة الإسكان)؛ تختص بمعالجة جميع مواضيع إسكان الحجاج وفق ما أنيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعدَّة لإسكان الحجاج ولائحته التنفيذية، ويكون ارتباطها بأمير المنطقة.

وتتكون من إمارة المنطقة والأمانة ووزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة والدفاع المدني والشرطة.