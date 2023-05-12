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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم لمدة 8 ساعات.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في الجيزة| تعرف عليها

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة ٨ ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساءاً اليوم الجمعة الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠٢٣ الى الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠٢٣.

 

جاء ذلك لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر ٤٠٠مم المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط بالاضافة الى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر ۲۰۰ مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر ۸۰۰مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو ۱۰.٥ ، لإنهاء اعمال الربط لخط المياه قطر ٢٠٠ مم المشار إليه.


وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي ابورواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى حتى الكيلو ۲۸ الكيماويات الوسيطة) - معسكر الامن المركزى بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات ( إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل - السولية) .


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه انهاء الأعمال الخاصه بالتحويلات  والمد للخطوط وفقا للجدول الزمني المحدد لها  لإعادة ضخ المياه في صورتها الطبيعية الي المناطق المتأثرة.

 


وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ۱۲۵ لتلبية إحتياجاتهم فورا .

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