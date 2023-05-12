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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجدي النور وعمر مكرم

مسجد النور بالعباسية
مسجد النور بالعباسية

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون بعنوان: "أسماء الله الحسنى .. بركتها وأثر فهمها في حياتنا"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة.

 

كما كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة بأداء خطبة الجمعة.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف التوسع  في وقت خطبة الجمعة ليكون ما بين عشر  دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

 

وقال وزير الأوقاف عبر توتير: وفق الله جميع أئمتنا وخطبائنا لكل خير ونفع بهم ورزقنا وإياهم سعة الفقه والفهم وسداد القول  وأعاننا وإياهم على خدمة ديننا ووطننا وما أقامنا فيه وحملنا إياه من أمانة الكلمة.


كما يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمر مكرم عن أسماء الله الحسنى أسرارها وبركتها.

 


كيفية إدراك الجمعة


قالت دار الإفتاء، إنه على المصلي إذا أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها.

وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة، فكم عدد الركعات التي أتمها بعد ذلك؟» أن معنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام، ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته، ومن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ويصلي الظهر أربعًا بعد سلام الإمام.

 

الأوقاف خطبة الجمعة التلفزيون مسجد النور

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