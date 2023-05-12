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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف التعاون بين الجهات المشاركة في مشروعات حياة كريمة

اجتماع لمتابعة مشروعات
اجتماع لمتابعة مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المقامة بمركز ومدينة برج العرب القديمة.

وكلف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بعقد إجتماع بقاعة مؤتمرات مركز برج العرب، واللواء طه زهير رئيس المركز، والعميد محمد رمضان مسؤول متابعة المشروعات من مكتب دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء، ومحمد محى استشاري بمكتب دار الهندسة، ومديرى المرافق  والشركات المنفذة، وذلك فى إطار رؤية الدولة نحو الإرتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى لتوفير حياة كريمة.

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ضم الإجتماع كافة الاجهزة التنفيذية بالاسكندرية و أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" ببرج العرب، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة، والعقبات التى تواجه منفذى المبادرة والعمل على حلها.

وخلال الإجتماع، تم إستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات "مبادرة حياة كريمة" فى قطاعات الصرف الصحى، ومياة الشرب، والغاز الطبيعى، الكهرباء، ونقاط الاسعاف، والطرق الخارجية الرئيسية (الهيئة العامة للطرق والكبارى)، والوحدات الصحية، والمجمعات الحكومية، ومراكز الشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعى، حيث تم التوجيه بدفع العمل والإلتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى إنضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الإلتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

وفى ختام الاجتماع وجهت عازر؛ الشكر لكافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، لافته إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.

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