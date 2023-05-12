خطبة الجمعة من مسجد النور| تدبر أسماء الله الحسنى والعمل بها طريق إلى الجنة.. التسبيح سبب نجاة سيدنا يونس من بطن الحوت

خطبة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

الدكتور خالد صلاح الدين :

تدبر أسماء الله الحسنى والعمل بها طريق إلى الجنة

التسبيح كان سبب نجاة سيدنا يونس من بطن الحوت

أسرار أسماء الله الحسنى وفوائدها متعددة



قال الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن العلم بأسماء الله الحسنى شرف عظيم لأنه من أشرف العلوم وأساسها لأنه يتعلق بذات الله تعالى.



وأضاف خالد صلاح الدين، في خطبة الجمعة بعنوان: "أسماء الله الحسنى .. بركتها وأثر فهمها في حياتنا"، والتي نقلها التلفزيون المصري من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، أنه لذلك جاء الأمر بإحصاء أسماء الله الحسنى والعمل بمقتضاها وتدبرها وفهم معانيه، قال الله (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ).



وأشار إلى أن تدبر أسماء الله الحسنى والعمل بمقتضاها وفهم معانيها طريق إلى الحسنى أي طريق إلى الجنة، كما قال الله (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) والحسنى هي الجنة والزيادة هنا هي التنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم.

وأوضح، أن الله يحب من أحب أسمائه الحسنى وتعبد بها وذكر الله كثيرا بها، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: (بعث الله رجلا على سرية فكان يقرأ على أصحابه في صلاتهم، فيختم بـ"قل هو الله أحد" فلما رجعوا إلى رسول الله سألوه فقال النبي: سلوه لما يفعل ذلك، فلما سألوه، قال: إني أحب أن أقرأ صفة الرحمن في سورة الإخلاص، فقال النبي: أخبروه أن الله الرحمن يحبه كما أحبه).

وأكد ان التعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته بإخلاص لله، طريق لإجابة الدعاء، كما قال الله (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا).

كما كان النبي الكريم يدعو الله بأسماء الله الحسنى ويتوسل إليه بها، وكان من دعائه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور قدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي).

وأشار إلى أن ذكر الله بأسماء الله الحسنى والتعبد بها وفهم معانيها، طريق وباب من أسباب تفريج الهموم والكروب، فإذا ضاقت بك الدنيا، فتقول (يا لله).



وقال الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن الله تعالى نجا سيدنا يونس من بطن الحوت، بسبب التسبيح لقوله تعالى {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ}.



وأضاف خالد صلاح الدين، في خطبة الجمعة بعنوان: "أسماء الله الحسنى .. بركتها وأثر فهمها في حياتنا"، والتي نقلها التلفزيون المصري من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، أن التعبد لله بأسمائه الحسنى بفهم معانيها وتدبرها سبب من أسباب الشفاء، فإذا ألمت بك الأمراض والأوجاع وأصبحت أنت والموت في صراع فتذكر أن الله هو الشافي.

واستشهد بقول الله تعالى (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) كما كان النبي يقول عند زيارة المريض (اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما).