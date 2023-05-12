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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أموال القذافي" تلاحق ساركوزي بعد 17 عاما.. فيديو

الرئيس الفرنسي السابق
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن أموال القذافي التي تلاحق ساركوزي بعد 17 عاما، ووفقا لمكتب النائب العام المالي الفرنسي،  فإنه يوجه أتهامات للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تتعلق بفساد ورشاوى وأختلاس أموال وتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في عام 2007.

وأضاف التقرير، أنها تدفقت بملايين اليوروهات إلى مكتب ساركوزي من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وفيما قال المدعي المالي إنه "يجب محاكمته عليها" ووفقا لاتهامات التمويل غير القانوني شملت أيضا 12 شخصا من وزراء ومسئوليين كانوا مقربين من ساركوزي.


وطبقا لمكتب المدعي العام المالي بفرنسا، أن نيكولا ساركوزي كان ينبغي محكمتهم بتهم إخفاء غسل الأموال العامة والفساد السلبي وتمويل الحملات غير القانونية والتأمر الإجرامي والتي كان ساركوزي نفاها عدة مرات منذ أن فتح القضاء الفرنسي تحقيقات موسعة قبل 5 أعوام، والتي تأتي ايضا قبل أيام من صدور حكم أستئناف قدمه محامو الرئيس الأسبق ضد حكم في 2021، بسجنه ثلاث سنوات منها اثنان مع وقف التنفيذ بتهمة الرشوة وأستغلال النفوذ في أمور أخري منفصلة.

واختتم التقرير، أنه حكم عليه بالسجن لعام بعد إدانته بتمويل غير قانوني خلال محاولته الفاشلة لإعادة أنتخابه عام 2021.

 

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