عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكلب زيوس .. حارب السرطان وأنجب 100 جرو | خاص بالصور

الكلب زيوس مع صاحبه
الكلب زيوس مع صاحبه مصطفى الابيض

أصيب الكلب زيوس بالسرطان رغم قوته وعنفوانه فرفض صاحبه بيعه أو التخلي عنه وتحمل عناء علاجه وحصوله على جلسات الكيماوي التي استمرت أشهرًا طويلة حتى أصبح ما عليه الآن.
 

txt

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

txt

هل لعاب الكلب نجس؟.. علي جمعة يجيب| فيديو

ويحكي الشاب مصطفى الأبيض صاحب الكلب زيوس، في فيديو خاص لـ موقع صدى البلد، أنه يمتهن تدريب الكلاب منذ أكثر من 12 عامًا، ولم يشهد ما عايشه مع زيوس طوال حياته.

ويقول مصطفى إن زيوس يعتبر من أقوى 10 كلاب في العالم نظرا لسلالته، ويعيش معه منذ ما يقارب الـ 6 سنوات، كما يستخدم هذا الكلب في الحراسة وغيرها من المهام الشاقة، ويستطيع جر سيارة.

وفي معاناته التي عايشها، يحكي الأبيض قائلا "واجه الكلب زيوس مشكلة كبيرة حيث أصيب بمرض السرطان، ونصحني البعض ببيعه او التخلي عنه لكني رفضت، واستطعت بفضل الله معالجته حتى تعافى الآن تماما."

ويضيف " زيوس صاحب صاحبه وذكي وسريع التعلم، لكن تكاليف تربيته مرتفعة حيث يصل الى 300 جنيه في اليوم ما بين اكل وتحصينات".

ويحكي مصطفى موقف زاد من تعلقه بهذا الكلب من نوع امريكان بولي قائلا " زاد تعلقي بالكلب منذ معايشتي لموقف كان شبه تعد من ناس عليا في الشارع، تفاجأت بقفزة كبيرة من الكلب من اعلى الدور الثاني من منزلنا للدفاع عني، ولكني استطعت السيطرة عليه ومنع حدوث اي مشاكل، ومنذ تلك اللحظة زاد حبي لزيوس ولم استطع التخلي عنه حتى في اصعب المواقف وأثناء علاجه بجلسات الكيماوي التي تكلفت الكثير من الأموال."

ولفت الأبيض أن الكلب زيوس ولد أكثر من 100 جرو.

الكلب زيوس جلسات الكيماوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

الأهلى والترجى.. كيف تشاهد مباراة اليوم عبر البث المفتوح ؟

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

لقوه مدفون جنب بيته.. كشف لغز العثور على جثة طفل في دمياط

موضوعات متعلقة

مستقبلهم في خطر.. تحول المناخ يتسبب بتغيير أشكال الطيور

مليون صورة لحل لغز نشأة النجوم في الفضاء

توهجات شمسية تضرب هذه الأجزاء من الأرض خلال ايام..هل نتأثر بها؟

وصول العينات..الصين تبدأ في تنفيذ أولى خطوات إمكانية البناء على سطح القمر

السماء المظلمة.. مشروع صيني عملاق للحفاظ على البيئة

ولادة طفل بالهند بثلاثة أذرع .. أحدها في ظهره

تغيرات في خريطة الأرض.. نصف المساحات اليابسة في الكوكب سيعاد تشكيلها

بؤس وإزعاج .. جينيفر لورانس تهاجم الفنان ليوناردو دي كابريو لهذا السبب

ترشيحاتنا

مشتاقون إليك.. لماذا حُمل أسامة الأزهري على الأعناق في إندونيسيا؟.. فيديو

توقف القطارات.. إضراب بمحطات السكك الحديدية في بريطانيا بسبب الأجور

كيف تحقق عبادة الدعاء في ساعة إجابة الجمعة؟ أدركه باثنتين

نسر الجزيرة يكتسح في تاريخ مواجهات الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

استشهاد فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في غزة

شركات صناعة السيارات الكبرى تتحدى إدارة بايدن| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مراحش فرَحُه .. تعليقات المتابعين تشعل زفاف الدحيح على مواقع التواصل |صور

لن تتوقع أغلبها.. لهذه الأسباب يصاب الأطفال بالحساسية

نشرة المرأة والصحة| صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ