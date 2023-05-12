الكلب زيوس .. حارب السرطان وأنجب 100 جرو | خاص بالصور

أصيب الكلب زيوس بالسرطان رغم قوته وعنفوانه فرفض صاحبه بيعه أو التخلي عنه وتحمل عناء علاجه وحصوله على جلسات الكيماوي التي استمرت أشهرًا طويلة حتى أصبح ما عليه الآن.



ويحكي الشاب مصطفى الأبيض صاحب الكلب زيوس، في فيديو خاص لـ موقع صدى البلد، أنه يمتهن تدريب الكلاب منذ أكثر من 12 عامًا، ولم يشهد ما عايشه مع زيوس طوال حياته.

ويقول مصطفى إن زيوس يعتبر من أقوى 10 كلاب في العالم نظرا لسلالته، ويعيش معه منذ ما يقارب الـ 6 سنوات، كما يستخدم هذا الكلب في الحراسة وغيرها من المهام الشاقة، ويستطيع جر سيارة.

وفي معاناته التي عايشها، يحكي الأبيض قائلا "واجه الكلب زيوس مشكلة كبيرة حيث أصيب بمرض السرطان، ونصحني البعض ببيعه او التخلي عنه لكني رفضت، واستطعت بفضل الله معالجته حتى تعافى الآن تماما."

ويضيف " زيوس صاحب صاحبه وذكي وسريع التعلم، لكن تكاليف تربيته مرتفعة حيث يصل الى 300 جنيه في اليوم ما بين اكل وتحصينات".

ويحكي مصطفى موقف زاد من تعلقه بهذا الكلب من نوع امريكان بولي قائلا " زاد تعلقي بالكلب منذ معايشتي لموقف كان شبه تعد من ناس عليا في الشارع، تفاجأت بقفزة كبيرة من الكلب من اعلى الدور الثاني من منزلنا للدفاع عني، ولكني استطعت السيطرة عليه ومنع حدوث اي مشاكل، ومنذ تلك اللحظة زاد حبي لزيوس ولم استطع التخلي عنه حتى في اصعب المواقف وأثناء علاجه بجلسات الكيماوي التي تكلفت الكثير من الأموال."

ولفت الأبيض أن الكلب زيوس ولد أكثر من 100 جرو.