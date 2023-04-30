هل لعاب الكلب نجس؟.. علي جمعة يجيب| فيديو

هل لعاب الكلب نجس؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال برنامج “من مصر”، والمذاع عبر فضائية “cbc”.

هل لعاب الكلب نجس؟

وقال علي جمعة: “إن القول بأن لعاب الكلب نجس ليس متفقاً عليه بين المجتهدين، لأن الإمام مالك يرى بأنه ليس بنجس، وأن كل حي طاهر، بل إن كل شيء دخل فيه الروح طاهر، وعنده الكلب طاهر، والأسد طاهر، أما القول بنجاسته عند الشافعية فهذا لأن الإمام الشافعي يرى أن النبي شدد في التطهير بعد ولوغ الكلب في الإناء، لقول النبي :”طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ".

وشدد أن هناك أمر لا نعلمه في قول النبي، لكن بعد آلاف السنين العلم تحدث عن مسألة لعاب الكلب وما تحمله من جراثيم، لكننا نقول للسائلة: قلدي الإمام مالك، فالفقه الإسلامي وسيع يفيد المسلمين في معيشتهم، كما أن القرآن ذكر الكلب.

هل لعاب الكلب نجس؟

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، إن الصلاة لها شروط واركان يجب الإتيان بهم قبل الصلاة، ومن ضمن هذه الشروط الطهارة.

وأضاف "سعيد عامر" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، أن الاضواء شرط من شروط الصلاة، وهناك شروط للماء المستخدم للشروط، منهم أن يكون طاهر ولا يتغير لونه أو طعمه أو الرائحة.

واسترسل: الوضوء بالماء المعدل بالكلور يجوز استخدامه مالم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، موضحا: تربية الكلاب لها شروط في الإسلام، ومن الأفضل الابتعاد عن تربية الكلاب مادام تربيته بدون ضرورة أو داعي، متابعا: لعاب الكلب نجس.

مسألة نجاسة الكلاب

في حين، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مسألة نجاسة الكلاب خلافية وليست من ثوابت الدين، ونحن نختار المذهب المالكي الذي يؤكد طهارة جسد الكلب من حيث الخلقة الإلهية ويتفق مع أن الله لا يخلق نجاسات، فالكلب طاهر من حيث الخلقة وهناك كراهية فقط لاستخدام الكلاب للرفاهية أو شرائه بمبالغ كبيرة ويدخل تحت بند الإسراف ولكن الواضح أنه لا يفسد الوضوء ولا نجاسة به.