تحطم طائرة عسكرية روسية في القرم و مقتل عسكريين

نقلت وكالات أنباء تاس الروسية، بيانا صادرا عن وزارة الدفاع، قولها: إن طيارين روسيين لقيا حتفهما، اليوم الجمعة، في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بشبه جزيرة القرم.

ونسبت وكالة تاس إلى الوزارة قولها إنها تعتقد أن التحطم ناجم عن تعطل أجهزة الطائرة، حسبما نقلت رويترز.

كان قد قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن خصوم روسيا يجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أنه لا أحد يمكن أن يخرج من الحرب العالمية الثالثة رابحا.

وأضاف مدفيديف خلال منتدى سان بطرسبرغ القانوني الدولي والذي نقلته “تاس”:"من الواضح أن حربا هجينة واسعة النطاق تدار ضد روسيا".

وأردف مدفيديف:"الرعاة الأمريكيين والأوروبيينيضخون أسلحة فتاكة بكثافة لأعداء روسيا، ويشجعون الإرهاب في المناطق الحدودية لروسيا، ويرتكبون عمليات تخريب واغتيالات سياسية".