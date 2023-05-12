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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

حضرت الفنانة نادين نسيب نجيماإفتتاح أحد المتاجر في قطر، ونشرت صورا لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر إطلالة نادين نسيب نجيم

 

وأطلت نادين نسيب نجيم بفستان كت وضيق برتقالي متوسط الطول، أبرز من رشاقتها، وتناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

 

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وكان فستان نادين نسيب نجيم من مجموعة أزياء  Galvan London، ووصل سعره إلى 1,495 يورو، أي 50 ألف جنيه مصري.

 

نادين نسيب نجيم

 

ونسقت نادين نسيب نجيم مع فستانها حقيبة صغيرة بيضاء بيد مطلية بالذهب عيار 24 من letrange، سعرها 6000 يورو، أي 202 ألف جنيه مصري.

 

حقيبة نادين نسيب نجيم

 

وكان حذاء نادين نسيب نجيم الذهبي من تصميم Michael kors، ووصل سعره 1.429 دولار، أي 44 ألف جنيه.

 

حذاء نادين نسيب نجيم

 

وارتدت نادين نسيب نجيم ساعة يد باللون الذهبي من Chopard وتجاوز سعرها 5 ملايين جنيه.

 

ساعة نادين نسيب نجيم

 

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي منسدلا عبر أكتافها وظهرها.

 

نادين نسيب نجيم

 

واختارت نادين نسيب نجيم بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تناسبت مع ملامحها.

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
الفستان الأصلي
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