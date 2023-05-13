حكم الكلام أثناء الوضوء وهل يعد باطلا؟ الأزهر للفتوى يرد

أجاب الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال يقول "هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟

وقال محمود السيد، في فيديو خاص لصدى البلد، إن الوضوء في حد ذاته عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، وكان النبي من هديه أن يدعو الله وهو يتوضأ فكان النبي يذكر الله قبل الوضوء وأثنائه وبعده.

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي، أننا نتعلم من ذلك أن الإنسان وهو يتوضأ فهو في عباده، ولذلك قال النبي (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره).

وأوضح، أنه لذلك على المسلم أن يغتنم وقت الوضوء ويحسن الوضوء ، منوها أن الكلام أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء ولكن الأولى والأفضل أن الإنسان يمتثل لهدي النبي ويذكر الله ويحسن الوضوء.

وذكر أن النبي الكريم كان من دعائه أثناء الوضوء (اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي) فعلى المسلم ألا ينشغل وقت الوضوء بغير الذكر والعبادة ولا يضيع هذه اللحظات في كلام لا داعي منه في هذا الوقت.