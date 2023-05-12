الأهلي ضد الترجي.. بيرسي تاو يسجل الهدف الأول من تسديدة قوية

أحرز بيرسي تاو الهدف الأول لصالح الأهلي في مرمي الترجي بالدقيقة الثامنة من المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء بسيطرة لاعبي الأهلي على منتصف الملعب، وحرم حكم اللقاء الكيني المارد الأحمر من فرصة تهديد دفاعات الترجي بداعي التسلل.

وقاد نجم الترجي محمد على بن رمضان، هجمة لكن دفاعات الأهلي نجح فى افشال الهجمة قبل دخول منطقة الجزاء.

ورفض حكم اللقاء فى الدقيقة الخامسة احتساب خطأ لصالح بن حمودة بعد رفع حكم الراية التسلل ضد لاعب الترجي أمام منطقة الجزاء للنادي الأهلي.

وفى الدقيقة الثامنة احرز بيرسي تاو الهدف الأول لصالح الأهلي فى شباك الترجي .

ودفع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتشكيل جاء على النحو التالي

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.