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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تنفيذا لإعلان جدة.. السودان تخصص عدة مطارات للمساعدات الإنسانية بعد إصلاحها

صدى البلد

خصص مجلس الوزراء السوداني مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم الدولي بعد إصلاحهم لاستقبال المساعدات الإنسانية القادمة للسودان.

تأتي تلك الخطوة تنفيذا لإعلان جدة الذي تم توقيعه أمس بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمدينة جدة.

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ودعا المجلس المنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية والجهات ذات الصلة بالتنسيق اللازم مع اللجنة العليا؛ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين.

وكانت قد رحّبت فرنسا، اليوم الجمعة، بالإعلان الذي تم توقيعه في جدة مع طرفي النزاع في السودان، والذي جاء فيه تعهدهما  بسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ودعت فرنسا الجانبين إلي وقف إطلاق نار مستدام، وإقامة ممرات إنسانية، وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية :"باريس تذكّر بأن هذه التعهّدات بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ملزمة قانونا للطرفين وفق القانون الدولي الإنساني”.

وتوصل ممثلون للجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى هذا الإعلان بعد مرور شهر على القتال .

 

 

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