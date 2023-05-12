أزهري يوضح مفهوم القيم بالدين الإسلامي

أكد الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، أن مفهوم القيم بالدين الإسلامي، يعني:" هي كل الفضائل التى اتفقت عليها الأديان السماوية و الأعراف المجتمعية التى تسود في كل مكان".

وأضاف العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أنه لا يوجد أمة من الأمم، إلا ولها قيم تحترمها، وخاصة بها، وتحافظ على النسق القيمي لـ المجتمع.

ولفت إلى أن المجتمع بالكامل يدين الغش، ويجرم أي شيء يخالف الأخلاق، معلقًا :" الدولة بها قوانين و على الجميع الالتزام بها ولا يخالفها حتى لا يتعرض لـ العقاب".

وأشار إلى أن هناك كارثة في المجتمع، وهى من يسير على مقولة خالف تعرف، وأن هؤلاء الأشخاص يضرون أنفسهم وغيرهم.

