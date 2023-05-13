تحذير عاجل من الأرصاد.. خطة الحكومة للقضاء على أزمة الدولار.. بشرى سارة بشأن الذهب| أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

نادي محاظيظ اللهم لا حسد.. عمرو أديب يمازح جمهور الأهلي بعد هدف تاو

تابع الإعلامي عمرو أديب تقدم النادي الأهلي منذ قليل على نادي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدف بيرسي تاو في أول 5 دقائق من اللقاء.



خطة الحكومة للقضاء على أزمة الدولار .. فيديو

عرض الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن خطة الحكومة للقضاء نهائيا على أزمة الدولار.



فعل فاضح | الموسيقيين تكشف تفاصيل القبض على مؤدي المهرجانات بالشيخ زايد

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل القبض علي مؤدي المهرجانات " السادات ".

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي محمد موسي، أن تلك الواقعة تمثل تحريات، والتي ذهبت إلى المباحث، ومن المباحث إلى إذن من النيابة العامة، لأن الفيلا التي قام بعمل الفعل الفاضح يعد منزل خاص، وبناء عليه تم ضبط المتهمين.



شون البنك الزراعي تستقبل 277 ألف طن من القمح.. فيديو

قال خالد بدر، رئيس قطاعات التخطيط ومجموعة الإتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، إنه فى إطار المتابعة المستمرة، استقبلت شون البنك الزراعي 277 ألف طن من القمح.



أي كمية بكل الأشكال | التموين تزف بشرى عن استيراد الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.



قتل ابنته ذات الشهرين | ضجة بمواقع التواصل بسبب جريمة في العراق

نشرت سكاى نيوز عربية تقريرا، عن جريمة هزت العراق ، الجانى هو الأب والمجنى عليها ابنته.

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة| تفاصيل

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءا من غد السبت وحتى الخميس المقبل.



شاندو: أنا مشجع أهلاوي ولا أحب لقب الشياطين الحمر.. فيديو

كشف المطرب شاندو عن حبه وانتمائه للقلعة الحمراء، قائلا:"أنا مشجع أهلاوي جدا بالرغم من إني بحب ألبس اللون الأصفر عندي مشاكل مع اللون الأحمر، ومش بحب لقب الشياطين الحمر، لأنه فريق رائع وبينتصر ومشرف مصر.. ليه شياطين".



مشتاقون إليك.. لماذا حُمل أسامة الأزهري على الأعناق في إندونيسيا؟.. فيديو

عرضت "العربية"، تقريرا يكشف سبب حمل الناس الدكتور أسامة الأزهري على أعناقهم في إندونيسيا.

وأوضح التقرير أن حشودا كبيرة من آلاف الإندونيسيين استقبلت العالم الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وسط حفاوة بالغة حتى إنهم حملوه على الأعناق.