عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد.. خطة الحكومة للقضاء على أزمة الدولار.. بشرى سارة بشأن الذهب| أبرز أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

نادي محاظيظ اللهم لا حسد.. عمرو أديب يمازح جمهور الأهلي بعد هدف تاو
تابع الإعلامي عمرو أديب تقدم النادي الأهلي منذ قليل على نادي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدف بيرسي تاو في أول 5 دقائق من اللقاء.


خطة الحكومة للقضاء على أزمة الدولار .. فيديو
عرض الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا عن خطة الحكومة للقضاء نهائيا على أزمة الدولار.


فعل فاضح | الموسيقيين تكشف تفاصيل القبض على مؤدي المهرجانات بالشيخ زايد
كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل القبض علي مؤدي المهرجانات " السادات ".

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي محمد موسي، أن تلك الواقعة تمثل تحريات، والتي ذهبت إلى المباحث، ومن المباحث إلى إذن من النيابة العامة، لأن الفيلا التي قام بعمل الفعل الفاضح يعد منزل خاص، وبناء عليه تم ضبط المتهمين.


شون البنك الزراعي تستقبل 277 ألف طن من القمح.. فيديو
قال خالد بدر، رئيس قطاعات التخطيط ومجموعة الإتصال المؤسسي بالبنك الزراعي، إنه فى إطار المتابعة المستمرة، استقبلت شون البنك الزراعي 277 ألف طن من القمح.


أي كمية بكل الأشكال | التموين تزف بشرى عن استيراد الذهب
كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، تفاصيل قرار الحكومة بإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.


قتل ابنته ذات الشهرين | ضجة بمواقع التواصل بسبب جريمة في العراق
نشرت سكاى نيوز عربية تقريرا، عن جريمة هزت العراق ، الجانى هو الأب والمجنى عليها ابنته.

 

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة| تفاصيل
كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءا من غد السبت وحتى الخميس المقبل.


شاندو: أنا مشجع أهلاوي ولا أحب لقب الشياطين الحمر.. فيديو
كشف المطرب شاندو عن حبه وانتمائه للقلعة الحمراء، قائلا:"أنا مشجع أهلاوي جدا بالرغم من إني بحب ألبس اللون الأصفر عندي مشاكل مع اللون الأحمر، ومش بحب لقب الشياطين الحمر، لأنه فريق رائع وبينتصر ومشرف مصر.. ليه شياطين".


مشتاقون إليك.. لماذا حُمل أسامة الأزهري على الأعناق في إندونيسيا؟.. فيديو
عرضت "العربية"، تقريرا يكشف سبب حمل الناس الدكتور أسامة الأزهري على أعناقهم في إندونيسيا.

وأوضح التقرير أن حشودا كبيرة من آلاف الإندونيسيين استقبلت العالم الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وسط حفاوة بالغة حتى إنهم حملوه على الأعناق.

 

 

التوك شو القضايا أخبار التوك ابطال افريقيا أرصاد أزمة الدولار اخبار التوك شو البنك الزراعي الإعلامي محمد الباز الإعلامي عمرو أديب الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

رسميا.. أمين صندوق النادي الأهلي يعلن سداد غرامة كهربا للزمالك قريباً

مفاجأة.. الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 في هذه الحالة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

السودان تعلن رفضها لجلسة مجلس حقوق الإنسان وترفض قراراتها

راجح داوود: الموسيقي تؤثر في العقل والوجدان

أكلات ليبيا : طريقة عمل الشباكية بخطوات بسيطة

قراءة هذه السورة لها ثواب ختم المصحف 10 مرات والفوز بـ 13 منحة ربانية

مواعيد قانونيه تهمك.. أهلية التقاضي في الاحوال الشخصية وسقوط العقوبة بالجنح والجنايات

صنع في أمريكا.. أول دراجة نارية تعمل بالبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنع في أمريكا.. أول دراجة نارية تعمل بالبيرة

يستمر أكثر من 10 دقائق.. ماذا تعرف عن ألم النوبة القلبية؟

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟.. أعراض وعلامات لا يلاحظها الكثير

فيديو

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ