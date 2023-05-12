شاندو: أنا مشجع أهلاوي ولا أحب لقب الشياطين الحمر.. فيديو

كشف المطرب شاندو عن حبه وانتمائه للقلعة الحمراء، قائلا:"أنا مشجع أهلاوي جدا بالرغم من إني بحب ألبس اللون الأصفر عندي مشاكل مع اللون الأحمر، ومش بحب لقب الشياطين الحمر، لأنه فريق رائع وبينتصر ومشرف مصر.. ليه شياطين".

وأوضح "شاندو"، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان عن أعماله الغنائية الجديدة قائلا:" أنا بجهز مجموعة من الأغاني مع المنتج حمادة إسماعيل وخلصت منهم أغنية، وبعمل أغنية أخرى مع المطرب عصام كاريكا وفيه غنوة مفاجأة مع محمد رحيم.

حفل كبير

وتابع: خلصت أغنية جديدة بعنوان (حفل كبير)، وشغال في ميني ألبوم جديد إن شاء الله هتنزل أغانيه قريبا.

واستكمل: الحمد لله عندي لون غنائي مميز خاص بي، لأني جاي من مكان ليه لون ثقافي معين، وعايز أوصل الثقافة بتاعتي لكل القاهريين.

وأضاف شاندو في لقائه مع شيرين سليمان، متحدثا عن علاقته بـ السوشيال ميديا: لازم علاقتي بيها تكون إيجابية سواء أنا عايز أو مش عايز، واتأخرت كتير في المسألة دي، ولكن بدأت أستعين بشباب صغيرين في الموضوع ده تحديدا.

