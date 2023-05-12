أغنية «عبد الهادي» كانت لعنة.. شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

قال المطرب شاندو إن نجاح أغنية “عبد الهادي” كان لعنة على شخصيته في بداية طريق الغناء، منوها بأنه تلقى دعما نفسيا ومعنويا من قبل أهله في أسوان.

وأوضح "شاندو"، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، أن أسوان وأهلها- مسقط رأسه- يمتازون بالروعة والحب، وهذا هو الدعم المعنوي.

أغنية عبد الهادي

ولفت شاندو، إلى أن الأقارب تفاجأوا بالنجاح الذي حققته أغنية «عبد الهادي»، لكن استمرار الدعم على النجاح الذي تحقق في وقت الأغنية، لم يكن مهما بالنسبة لأهله- على حد قوله-.

وتابع شاندو: اسمي الحقيقي “شريف” ولقب “شاندو” أطلق عليَّ من قبل المقربين مني، منوها بأن محمد منير هو مثله الأعلى في الغناء، وعلاقته بـ الكينج وصلت لحد الاختلاف الفني.

وفسَّر شاندو هذا الخلاف: "المشكلات بينا انتهت خلاص، ودا كان زمان خلاص، ومحمد منير ابن بلدي، وأنا وهو عِشرة وعيش وملح سنين طويلة، وعشمي في منير، كان جاي من المحبة بيننا، وبخصوص الشغل مع منير، أنا بكون سعيد بيه، وأتمنى ولي الشرف".



