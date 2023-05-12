مشتاقون إليك.. لماذا حُمل أسامة الأزهري على الأعناق في إندونيسيا؟.. فيديو

عرضت "العربية"، تقريرا يكشف سبب حمل الناس الدكتور أسامة الأزهري على أعناقهم في إندونيسيا.

وأوضح التقرير أن حشودا كبيرة من آلاف الإندونيسيين استقبلت العالم الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وسط حفاوة بالغة حتى إنهم حملوه على الأعناق.

وأشار التقرير إلى أن رحلة الدكتور أسامة الأزهري إلى إندونيسيا شهدت زيارة مدن الآتشية وسومطرة الشمالية وجاكرتا وصولا إلى لومبوك وهناك احتشد آلاف لاستقباله.

وأكمل التقرير أن البعض حمل لافتات كتب عليها: "يا شيخ أسامة أنا مشتاق إليك، أهلا وسهلا ومرحبا بقدومك"، وألقى الأزهري محاضرة في دارة سعادة الدارين"، فضلا عن منح عالم الأزهر الشريف درعا وشهادة تقدير، من كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية، بعد كلمة في ندوة بعنوان "استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث.. الفرص والتحديات".