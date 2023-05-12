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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري محمولا على الأعناق في إندونيسيا .. اعرف التفاصيل

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

تواصلت فعاليات رحلة الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، إلى إندونيسيا، حيث شهدت جولته من الآتشية، سومطرة الشمالية، جاكرتا، وصولاً إلى لومبوك، احتشاد آلاف المواطنين الإندونيسيين، لتشهد صور حمله على الأعناق جدلا عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بين مرحب ومعارض. 

لماذا حمل الإندونيسيين الأزهري على الأعناق؟ 

«الأزهري» الذي وصل إلى لومبوك مع الوفد المرافق له ومنهم المنشد المشهور مصطفى عاطف٫ ظهر الاثنين الماضي، وسط استقبال جماهيري حافل وحشود كبيرة، وتوجه مباشرة إلى معهد سعادة الدارين لإلقاء المحاضرة في تلك الحشود في ضيافة شيخ (دار سعادة الدارين) الشيخ محمد عزي بن محسن وحرمه نور الفلاح إدريس وابنهما أحمد عزيزي الأزهري.

ويعد مشهد حمل «الأزهري» على الأعناق من قبل الطلاب والمحبين الذين احتشدوا لسماع محاضرته، داخل معهد سعادة الدارين لإلقاء المحاضرة في تلك الحشود في ضيافة شيخ (دار سعادة الدارين)، من المشاهد التي تظهر حفاوة الشعب الإندونيسي وتقديرهم للعلماء خاصة من أبناء الأزهر الشريف.

كلية أصول الدين في إندونيسيا تمنح د.أسامة الأزهري درعا وشهادة تقدير

حشود غفيرة.. الآلاف يتزاحمون لحضور درس أسامة الأزهري بإندونيسيا| صور

تفاعل كبير مع صور أسامة الأزهري

وحظيت صور حمل أسامة الأزهري على الأعناق من طلاب إندونيسيا على تفاعل كبير من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر المنصات المختلفة، وأكد رواد مواقع التواصل أن هذا الفعل جاء تقديرًا لأحد أبرز علماء الأزهر الشريف في الوقت الحالي.

درع جامعة الرانيري الإسلامية

وكانت قد نظمت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا - برئاسة عميد كلية أصول الدين  الدكتور سلمان عبد المطلب، ورئيس قسم علوم القرآن والتفسير زولي حفناني، بالتعاون مع اتحاد خريجي الشرق الأوسط، الجمعة في قاعة كلية الدراسات العليا بالجامعة- ندوة علمية دولية بعنوان:" استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات"، كان فيها الدكتور أسامة الأزهري متحدثًا رئيسيا.

ومنحت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا الدكتور أسامة الأزهري درعا وشهادة تقدير، بعد كلمته الرئيسية في الندوة. 

تفاصيل زيارة أسامة الأزهري لإندونيسيا

وتوجه الأزهري إلى إندونيسيا لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية في عدة ولايات إندونيسية، ولنشر الوعي الديني الصحيح، حيث يرافقه المنشد الديني مصطفى عاطف، وكان في استقباله عدد من علماء إندونيسيا.

وتشمل جولة الأزهري إلقاء عدد من المحاضرات والندوات الدينية في مجموعة من الولايات الإندونيسية.

كما ألقى الدكتور أسامة الأزهري  درس المساء في مسجد الراية بيت الرحمن في مدينة باندا آتشيه - إندونيسيا.

وتوافد الآلاف من الإندونيسيين لحضور درس المساء للدكتور أسامة الأزهري، حيث شهد المسجد تكدسا من مختلف الفئات العمرية.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.

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