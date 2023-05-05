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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كلية أصول الدين في إندونيسيا تمنح د.أسامة الأزهري درعا وشهادة تقدير

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

منحت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا الدكتور أسامة الأزهري  درعًا وشهادة تقدير، بعد كلمته الرئيسية في الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الكلية تحت عنوان: " استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات".


وكانت قد نظمت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا - برئاسة عميد كلية أصول الدين  الدكتور سلمان عبد المطلب، ورئيس قسم علوم القرآن والتفسير زولي حفناني،
بالتعاون مع اتحاد خريجي الشرق الأوسط، اليوم الجمعة في قاعة كلية الدراسات العليا بالجامعة- ندوة علمية دولية بعنوان: " استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات" كان فيها الدكتور أسامة الأزهري متحدثاً رئيسيًّا.

وكان الدكتور أسامة الأزهري قد توجه إلى إندونيسيا لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية في عدة ولايات إندونيسية، ولنشر الوعي الديني الصحيح، حيث يرافقه المنشد الديني مصطفى عاطف، وكان في استقباله عدد من علماء إندونيسيا.

وتشمل جولة الأزهري إلقاء عدد من المحاضرات والندوات الدينية في مجموعة من الولايات الإندونيسية.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.

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