تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة| تفاصيل

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءا من غد السبت وحتى الخميس المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

شبورة مائية ونشاط رياح

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن هناك شبورة مائية صباح يوم السبت على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تستمر صباح السبت على بعض على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية

شبورة مائية

كما توقعت هيئة الأرصاد، استمرار الشبورة المائية صباحا حتى الخميس المقبل على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام القادمة.

وقالت "منار غانم" خلال تصريحات تلفزيونية، إن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الحادة والسريعة، ومن الممكن أن نشاهد الـ 4 فصول في يوم واحد.، متابعة: بالأمس كانت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لافته إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة والبلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية، ما سيترتب عليه قلة الشعور بالحرارة، بفارق 4 درجات، لتصل درجة الحرارة 29 درجة على القاهرة الكبرى.

تحذيرات من الأرصاد الجوية



ونوهت بأن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، معرضه لتساقط الامطار، غير المؤثرة، مشيرة إلى أن تلك الأجواء مستمرة حتى الغد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل، محذرة من الانخداع في درجات الحرارة ليلا، واصطحاب جاكت.