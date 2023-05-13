أداء ولا أجمل.. أول تعليق من بركات على فوز الأهلي أمام الترجي

تغنى محمد بركات نجم الأهلي السابق، بـ أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قدم أداء ولا أجمل ضد الترجي، ولا يزال مارسيل كولر يقدم أشياء ولا أروع مع الأهلي"

أضاف: "كان من الممكن أن تزيد النتيجة عن 3-0، لولا بعض الفرص المهدرة"

واختتم: "كولر قاد الأهلي لتقديم مستوى رائع ولكن لا يزال هناك شوط ثاني في مصر"

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي، بيرسي تاو “هدفين” وكهربا “هدف”.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.