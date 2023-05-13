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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة تاو وكهروب.. أحمد موسى يهنئ الأهلي بالفوز على الترجي

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد موسى التهنئة للنادي الاهلي عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم على نظيره الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس بثلاثية نظيفة بواقع هدفين لبيرسي تاو وهدف لمحمود كهربا .

وكتب موسى عبر صفحته الرسمية 
الأهلي صعق الترجي في رادس…….
ومن غيره يسعد الملايبن …..…
ليلة تاوووووووو العالمي..  وكهرووووب  الجامد ….مبرررووووك  لرجال الأهلي الفوز الكبير  ..مبروووك لكل الجماهير العظيمة ولكل اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب …الحلم أقترب من الجزيرة

ويلتقى الاهلي بنظيره الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة القادمة على ستاد القاهرة.

وبهذا الفوز يضع الاهلي قدما في النهائي الربع له على التوالي والسادس عشر في تاريخه الافريقي في البطولة. 

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