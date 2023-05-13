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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قعدة صلح قلبت بكارثة.. شاب يقتل أمه بسلاح أبيض في البحيرة| تفاصيل

شاب يقتل أمه بسلاح
شاب يقتل أمه بسلاح أبيض في البحيرة.. أرشيفية

لقيت سيدة بقرية سنهور، مركز دمنهور بالبحيرة مصرعها على يد نجلها إثر إصابتها بعد مشادة كلامية حدثت بينه وبين زوج أخته بسبب خلافات زوجية معها.

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وقال شهود عيان إن جلسة عرفية بين أهل زوجين تحولت إلى "خناقة" قام على إثرها شاب بتهديد الحاضرين بألة حادة، ما تسبب قي إصابة أمه، والتهجم على زوج أخته وإصابته بإصابات بالغة.

ولفظت الأم أنفاسها الأخيرة بعد نفلها إلى مستشفى دمنهور العام، بينما حالة المصاب الآخر حرجة.

وقال الشهود إن الشاب أصيب بهستيريا بعد طعن أمه وحاول الاعتداء على آخرين لكن تم إيقافه، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة تلقت إخطاراً بحدوث مشادة كلامية نشبت بين سيدة و إبنها يدعى محمد .م .ا، ما أدى إلى تطورها إلى اشتباكات بالأيدي، فقام على إثرها الأبن باستخدام سلاح أبيض و أصاب و الدته و لكن توفت فور وصولها مستشفى العام بدمنهور.

على الفور، وصلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام  بدمنهور ، فيما تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.

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