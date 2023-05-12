طالب بالثانوي الصناعي يقتل زميله بعد انتهاء الامتحان بالبحيرة

شهدت مدينة أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة، جريمة مأساوية، بمقتل طالب في الصف الثاني الثانوي الصناعي، طعنًا بسلاح أبيض، وذلك في مشاجرة مع زميله عقب مشادة بينهما، بعد انتهاء الامتحانات، وجري نقل الطالب الي مستشفى أبو حمص المركزي لمحاولة إسعافه، وتم تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية لاستكمال علاجه إلا انه لفظ أنفاسه الاخيرة متأثرا بإصابته داخل سيارة الإسعاف.

إخطارا بمقتل طالب بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث قتل طالب عقب مشاجرة بين طالبين وسقوط أحدهما قتيلا، و تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مقتل طالب في ابو حمص

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث،و تبين بالفحص وفاة الطالب يوسف فرج رمضان ابو احمد 19 سنة طالب بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية ومقيم قرية جواد حسنى بطعنة قاتلة بسلاح أبيض.

تحديد هوية الطالب القاتل

وعقب تقنين الإجراءات، توصلت تحريات مباحث شرطة مركز ابو حمص إلى أن وراء ارتكاب الواقعة" محمد ه م ال" 17 عاما طالب بنفس المدرسة ومقيم بندر أبو حمص، وأضافت التحريات بنشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب المزاح فيما بينهما عقب خروجهما من المدرسة أثناء تواجدهما بمنطقة زرزارة بمدينة أبو حمص حيث قام المتهم بطعنه بسلاح ابيض في صدره مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.



القبض على المتهم

وتمكنت ضباط المباحث من القبض علي المتهم وبمواجهته في محضر الشرطة، أقر بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.