قعدة صلح قلبت بكارثة.. شاب يقتل أمه بسلاح أبيض بالبحيرة.. القصة الكاملة

"قلب ولدي عليَّ حجر ".. شهدت قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، حيث تجرد شاب من مشاعر الإنسانية وقتل "والدته" بعد طعنهما بسلاح أبيض أثناء مشادة كلامية حدثت بينهم .

استيقظ أهالى القرية على صوت مشاجرة بين شابين مستخدم أحدهم سلاح أبيض و صراخ أم تحاول أن تفض المشاجرة بين إبنها و زوج بنتها.

وفجأة صمت الجميع بعد أن سقطت الأم على الأرض و الدماء تسيل من جسدها بسبب إصيبتها بطعنة خطأ في بطنها من إبنها نقلت علي اثرها الي المستشفي حتى لفظت أنفسها الاخيرة .

تفاصيل الواقعة

حيث أوضح شهود عيان أن الأبن القاتل ترك منزله في وسط القرية وذهب الي منزل زوج اخته كي يطلب منه مال بسبب مروره بضائقة مالية و أن أم المجني عليه خرجت من منزلها وراء أبنها خوفا من وقوع مشكلة مع زوج ابنتها .

وأضافوا أن والدته وجدت بالفعل إبنها يتشاجر مع زوج اخته وبيده سكين حيث قطع اوتار يد زوج اخته وعندما حاولت الام التدخل لمنعه اصيبت بطعنة خطأ في بطنها نقلت علي اثرها الي مستشفي دمنهور حيث لفظت أنفسها الاخيرة .

وقال الشهود العيان أن الشاب أصيب بهستيريا بعد طعن أمه وحاول الاعتداء على آخرين لكن تم إيقافه ،قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه .

إخطار الأجهزة الأمنية بالبحيرة

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، إخطاراً بحدوث مشادة كلامية نشبت بين سيدة تدعى "وجيدة إبراهيم" و إبنها المتهم يدعى"محمد السنهورى " ، ما أدى إلى تطورها إلى اشتباكات بالأيدي، فقام على إثرها الأبن باستخدام سلاح أبيض وأصاب و الدته و لكن توفت فور وصولها مستشفى العام بدمنهور.

على الفور، وصلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام بدمنهور ، فيما تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة .