10 آثار جانبية خطيرة.. كم يومًا يمكن للشخص العيش بدون نوم؟

النوم هو أحد الاحتياجات الرئيسية للجسم، يستريح جسمنا وعقلنا في النوم ، وهو أمر ضروري لصحة أفضل، يوصي جميع الخبراء بالحصول على قسط كافٍ من النوم كل يوم إذا كنت تأخذ قسطًا أقل من النوم ، فستبدأ صحتك في التدهور.

كم من الوقت يمكنك البقاء على قيد الحياة دون نوم؟

لم ينجح أي بحث في معرفة عدد الأيام التي يمكن أن يعيشها الشخص دون نوم مستمر ومع ذلك ، وفقًا لكتاب غينيس للأرقام القياسية ، فإن الرقم القياسي لأطول يوم يقظ حتى عام 1997 هو باسم روبرت ماكدونالد، الذي لم ينام على الإطلاق لمدة 18 يومًا و 21 ساعة و 40 دقيقة ولكن في ضوء الآثار الجانبية لهذا السجل، تم إيقاف هذه الفئة في عام 1997.

الحرمان من النوم يحدث بدون نوم

وفقًا لموقع هيلثي، فإن الحرمان من النوم هو حالة ناتجة عن قلة النوم، يمكن أن تجعل هذه المشكلة أي شخص ضحية في أي عمر ويمكن رؤية آثار جانبية خطيرة للغاية.

الآثار الجانبية للحرمان من النوم

التدهور المعرفي تقلبات مزاجية حادة طاقة منخفضة مناعة ضعيفة ضغط دم مرتفع خطر الإصابة بمرض السكري زيادة الوزن أو السمنة مخاطر الإصابة بأمراض القلب فقدان توازن الجسم انخفاض في الرغبة الجنسية

آثار الاستيقاظ لأكثر من 24 ساعة

يعد عدم النوم لمدة 24 ساعة حالة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص ومع ذلك، خلال هذا الوقت ، تبدأ أعراض قلة النوم مثل التثاؤب، ونقص الطاقة في الظهور لكن عندما تبقى مستيقظًا لأكثر من 24 ساعة ، تصبح أعراض الحرمان من النوم شديدة.

نصائح للحصول على قسط كاف من النوم