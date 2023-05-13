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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 آثار جانبية خطيرة.. كم يومًا يمكن للشخص العيش بدون نوم؟

كم يومًا يمكن للشخص
كم يومًا يمكن للشخص أن يعيش دون نوم؟

النوم هو أحد الاحتياجات الرئيسية للجسم، يستريح جسمنا وعقلنا في النوم ، وهو أمر ضروري لصحة أفضل، يوصي جميع الخبراء بالحصول على قسط كافٍ من النوم كل يوم إذا كنت تأخذ قسطًا أقل من النوم ، فستبدأ صحتك في التدهور.

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كم من الوقت يمكنك البقاء على قيد الحياة دون نوم؟

كم من الوقت يمكنك البقاء على قيد الحياة دون نوم؟

لم ينجح أي بحث في معرفة عدد الأيام التي يمكن أن يعيشها الشخص دون نوم مستمر ومع ذلك ، وفقًا لكتاب غينيس للأرقام القياسية ، فإن الرقم القياسي لأطول يوم يقظ حتى عام 1997 هو باسم روبرت ماكدونالد، الذي لم ينام على الإطلاق لمدة 18 يومًا و 21 ساعة و 40 دقيقة ولكن في ضوء الآثار الجانبية لهذا السجل، تم إيقاف هذه الفئة في عام 1997.

الحرمان من النوم يحدث بدون نوم

الحرمان من النوم يحدث بدون نوم

وفقًا لموقع هيلثي، فإن الحرمان من النوم هو حالة ناتجة عن قلة النوم، يمكن أن تجعل هذه المشكلة أي شخص ضحية في أي عمر ويمكن رؤية آثار جانبية خطيرة للغاية.

الآثار الجانبية للحرمان من النوم

الآثار الجانبية للحرمان من النوم
  1. التدهور المعرفي
  2. تقلبات مزاجية حادة
  3. طاقة منخفضة
  4. مناعة ضعيفة
  5. ضغط دم مرتفع
  6. خطر الإصابة بمرض السكري
  7. زيادة الوزن أو السمنة
  8. مخاطر الإصابة بأمراض القلب
  9. فقدان توازن الجسم
  10. انخفاض في الرغبة الجنسية

آثار الاستيقاظ لأكثر من 24 ساعة

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يعد عدم النوم لمدة 24 ساعة حالة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص ومع ذلك، خلال هذا الوقت ، تبدأ أعراض قلة النوم مثل التثاؤب، ونقص الطاقة في الظهور لكن عندما تبقى مستيقظًا لأكثر من 24 ساعة ، تصبح أعراض الحرمان من النوم شديدة.

نصائح للحصول على قسط كاف من النوم

نصائح للحصول على قسط كاف من النوم
  1. اذهب للنوم في نفس الوقت كل يوم.
  2. حافظ على الغرفة هادئة ومريحة ومظلمة ودرجة الحرارة المناسبة.
  3. أبعد التلفاز والكمبيوتر والهاتف عن الغرفة.
  4. لا تشرب الطعام الثقيل والكافيين والكحول قبل النوم .
  5. لا تستخدم التبغ.
  6. مارس النشاط البدني يوميًا.
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