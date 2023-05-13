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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

طعم غريب |5 مذاقات
طعم غريب |5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

عادة ما يكون هناك طعم غريب في الفم بعد تناول أي أطعمة قوية مثل الثوم والبصل، في أوقات أخرى  قد يكون سوء نظافة الفم أو مشاكل صحة الأسنان هي المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة والمذاق السيئ.

ومع ذلك ، هل تعلم أن هناك أنواعًا متعددة من الأذواق في الفم، وقد يكون الشعور بها فجأة وبشكل ملحوظ علامة على وجود مرض كامن، في الواقع يمكن أن تساهم الأمراض المختلفة في أنواع مختلفة من الأذواق في فمك، بدلاً من تجاهلها ، من الأفضل استشارة طبيبك لمعرفة السبب الجذري وراء هذا التغيير.

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فيما يلي خمس مذاقات قد تشير إلى وجود خطأ ما في صحتك ، وفقًا لخبراء الصحة
- طعم مر

يمكن أن تتسبب العديد من المشكلات الصحية في الشعور بطعم مر في الفم، وتشمل هذه مشاكل الكبد أو المرارة والارتجاع المعدي المريئي (مرض الارتجاع المعدي المريئي)، قد تصاحب الطعم المر أعراضًا أخرى مثل الغثيان والقيء وآلام البطن والتعب، من المهم استشارة طبيبك من أجل التشخيص والعلاج الصحيحين، يعاني بعض الأشخاص أيضًا من طعم مر في أفواههم بسبب التغيرات الهرمونية وسوء صحة الفم واستخدام الأدوية والتوتر.

-طعم معدني

قد يكون الطعم المعدني في الفم ناتجًا عن أمراض اللثة أو العدوى ، أو أي حالة طبية أخرى مثل أمراض الكلى أو أمراض الكبد أو مرض السكري، لدى بعض الأشخاص أيضًا طعم معدني في أفواههم في حالة الإصابة بحرقة المعدة ، وارتجاع الحمض ، وعسر الهضم.

تشمل الأعراض الشائعة التي قد يعاني منها المرء جنبًا إلى جنب مع طعم معدني في فمه انخفاض حاسة التذوق أو الشم وجفاف الفم أو تغيرات في الشهية.

-طعم حلو

إذا كنت تعاني من مرض السكري وكان جسمك يكافح من أجل تنظيم نسبة السكر في الدم ، فإن المستويات المرتفعة من الجلوكوز قد تسبب طعمًا حلوًا في الفم، تشمل الأعراض التي تعاني منها مع هذا المذاق زيادة العطش وكثرة التبول وعدم وضوح الرؤية.

-طعم حامض

عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء ، يمكن أن يترك وراءه طعمًا حامضًا وغير سار في الفم، يحدث هذا بسبب ارتداد الحمض أو ارتجاع المريء، يمكن أيضًا أن يكون الذوق الحامض ناتجًا عن مشاكل صحية أخرى مثل نقص التغذية والالتهابات واضطرابات الأعصاب.

-طعم مالح

إذا كنت تعاني من الجفاف ، فقد يحاول جسمك الحفاظ على الماء عن طريق إنتاج كمية أقل من اللعاب ، مما يترك طعمًا مالحًا في فمك، قد يؤدي هذا أيضًا إلى مزيد من الأعراض جنبًا إلى جنب مع الطعم المالح ، مثل جفاف الفم والعطش والتعب وضعف العضلات.

المصدر: timesofindia

الفم صحة الأسنان رائحة الفم الكريهة طعم مر طعم معدني طعم حامض

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