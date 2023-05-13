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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

الطقس اليوم| استمرار انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء المائلة للبرودة

حالة الطقس في مصر| انخفاض الحرارة اليوم السبت.. وهذه المنطقة تسجل 9 درجات

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع قناة "إكسترا نيوز"، إن فصل الربيع يتميز دائما بالتقلبات الجوية المختلفة والمتنوعة، متابعة: البلاد تعيش حالة من التذبذب في درجات الحرارة.

الأرصاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية :" درجات الحرارة بدأت في الانخفاض منذ الأمس، لتسجل 29 درجة مئوية، ليكون الطقس ربيعي مائل للحرارة خلال فترة النهار،  محذرة من انخفاض درجات الرحراة بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس وفترات الليل.

واسترسلت: درجات الحرارة تسجل 18 درجة مئوية، خلال فترة اللي، بالإضافة إلى نشاط الرياح، التي تعمل على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء والاربعاء

ونوهت بأن درجات الحرارة ستتجه إلى الارتفاع، بداية من الغد، لتصل إلى ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، وتسجل 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

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