الإدارة تجاهلته .. مفاجأة حول إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة

كشف تقرير صحفي، مفاجأة وراء إعلان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رحيله عن تدريب فريق أهلي جدة، عقب قيادة الفريق للتأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن موسيماني خاطب إدارة أهلي جدة قبل نحو أسبوع لمعرفة مصيره مع الفريق في الموسم المقبل، إلا أنه لم يتلق أي رد، وهو ما اعتبره رسالة واضحة من إدارة النادي بعدم الرغبة في تمديد العقد، ليعلن انتهاء مهمته مع الأهلي.

وكان أهلي جدة تعاقد مع بيتسو موسيماني مطلع الموسم الحالي، لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر.

موسيماني يودع أهلي جدة

كتب بيتسو موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة:" تم إنجاز المهمة، وتم تسليم المشروع، واستيقظ العملاق النائم في 8 أشهر".

أضاف:" في بلد جديد، قارة جديدة، دوري مختلف، في اللغة العربية يقولون خالصة! بمعنى تمت".



اختتم:" شكرا لأهلي جدة على تكليفي بهذه المهمة الصعبة".