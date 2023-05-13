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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح: ضبط 4 طالبات بالصف الأول الثانوي يقمن بالغش

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه خلال متابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة النجيلة الثانوية (لجنة البنات) تم ضبط ٤ طالبات بالصف الأول الثانوي يقمن بالغش من كتاب المدرسة ومذكرات خاصة لمادة الفلسفة والمنطق أثناء أداء الامتحان.

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وقرر وكيل الوزارة إحالة الواقعة للشئون القانونية لأعمال شؤونها كما أحال مراقب اللجنة واثنين من الملاحظين للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الامتحانات.


وأكد شحاتة أنه سيتم التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الإخلال بأعمال الامتحانات مشيرا أنه سيتم تطبيق القانون على أي شخص أي ما كان موقعه حال مخالفته اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.


ووجه وكيل تعليم مطروح لمحمد محفوظ مدير إدارة النجيلة بضرورة بذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

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