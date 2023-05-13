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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أقوى هواتف سامسونج لن يحصل على أندرويد 14 لهذا السبب.. واتساب لا يتجسس على مستخدميه

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يتخطى 40 ألف جنيه.. هواوي تعود بقوة بـ هاتف فريد يصعب تقليده

كشفت هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد Huawei P60 Pro، والذي يكتسح الأسواق العالمية بتصميم فريد لا يمكن لمنافسي أندرويد أن يضاهوه، ويعيد للشركة الصينية اسمها المميز في سوق الأجهزة الذكية بفضل تقنياته الممتازة.

 

أقوى هواتف سامسونج لن يحصل على أندرويد 14 من جوجل

أطلقت شركة جوجل Google، أول إصدار تجريبي من نظام التشغيل Android 14، من خلال المؤتمر السنوي للمطورين I / O 2023، وبعد انتهاء الحدث بيومين طرحت الشركة الأمريكية، الإصدار التجريبي العام الثاني من أندرويد 14 والذي سيكون متاحا لمجموعة من الأجهزة من مختلف العلامات التجارية لمصنعي الهواتف الذكية الشهيرة.

 

مجرد خطأ.. واتساب لا يتجسس على مستخدميه

 

أثار تقرير حديث مخاوف بشأن انتهاكات الخصوصية المحتملة لتطبيق واتساب WhatsApp، وفقا لصورة شاركها مهندس تويتر Twitter، "فويد دبيري"، أظهرت أن التطبيق كان يصل إلى ميكروفون هاتفه في الخلفية بشكل متكرر، حتى أثناء عدم استخدامه للتطبيق.

 

خصم 30%.. أكبر تخفيض على جوال آبل آيفون 11

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار، عروض مغرية على هواتف آيفون من آبل، والتي قد تشمل تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية باهظة الثمن، أو تقدمها في عرض قوى مع آيربودز بسعر أرخص لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف المحمولة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

 

من بينهم أوبو وشاومي.. جوجل تزود 19 هاتفا بـ Android 14

أصبحت العديد من الهواتف الذكية من مختلف الشركات المصنعة مؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من Android 14، وهو التحديث التالي لنظام تشغيل جوجل، حيث لم تعد هواتف Pixels هي الهواتف الذكية الوحيدة التي يمكنها تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 14.

 

عرض لن يتكرر.. خصم 57 % على جوال سامسونج Galaxy S20 FE

مع إطلاق عروض الصيف، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بهذه المناسبة، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

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