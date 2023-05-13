طالبات إعدادية الدقهلية: امتحان اللغة العربية سهل جدا

لينك البث

https://fb.watch/kv6tllV-Ny/?mibextid=RUbZ1f

أعرب طلاب وطالبات الشهاده الإعدادية بمحافظة الدقهلية عن سعادتهم بامتحان مادة اللغة العربية حيث كان فى منتهى السهوله واليسر.



واكدت عدد من الطالبات من خلال بث مباشر " لصدى البلد" أن الامتحان كان مباشر وسهل وفى مستوى الطالب المتوسط وان الأسئلة كانت مباشرة حيث تمكن من الاجابة عليها قبل انتهاء الوقت الاصلى بنصف ساعة.



وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الدقهلية اليوم السبت

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا على توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات على أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش.

وشدد على منع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، داخل 595 لجنة بمدارس المحافظة، بإشراف 17 إدارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

وبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 125 ألفا 247 طالب على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى في الدقهلية.