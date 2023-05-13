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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره من أهم جوانب الأمن القومي لأي دولة

طلاب مدارس فنية
طلاب مدارس فنية

تتوجه أنظار المصريين، إلى الحوار الوطنى، بمختلف المحاور العامة على رأسها التعليم الذي يندرج تحته واحدا من اهم سبل التقدم في مصر  وهو محور التعليم الفني الواقع والمأمول والهوية والعدالة الاجتماعية  حيث يتم تناوله وسط ترقب كبير للخروج بنتائج وتوصيات مهمة يكون لها آثار إيجابية فى دعم البحث العلمي المصري في الفترة المقبلة.

التعليم الفني بين الواقع والمأمول 


قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، إن الاهتمام بالتعليم وتطويره يعتبر من أهم  الجوانب المهمة للامن القومي لأي دولة .

 

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن التعليم الفني المصدر الرئيسي لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيا، والتي تلعب دورا هاما في تنمية البلاد ، ويحظى هذا النوع من التعليم بأهمية كبرى في معظم الدول المتقدمة.

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وأشار عميد تربية عين شمس السابق ، إلى إن التعليم الفني هو المسلك لخلق جيل من الفنيين المتميزين لرفع كفاءة الإنتاج في مختلف الحرف التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي الناتج القومي والتنمية الاقتصادية والصناعية ككل لافتاً ، أن التعليم الفنى بمصر عانى من التدهور لعقود، فقد أصبح خريج المدارس الفنية غير مؤهل وغير كفء ليواكب متغيرات سوق العمل الحالية، وغير قادر على المنافسة خارجيًا.


وأوضح الدكتور ماجد أبو العينين، أن التعليم الفني يحتاج إلي عدة عوامل لتطوير التعليم الفنى ومواكبته للتعليم الفني في الدول المتقدمة مشدداً على توفير معامل ووسائل تعليمية مناسبة للتطبيق العملى مع ربط بين المناهج التعليمية وما يتطلبه سوق العمل من تخصصات وربط التخصصات والمناهج في التعليم الفني والتوزيع الجغرافي والنوعي للصناعات، واحتياجات سوق العمل.

الواقع والمأمول التعليم الفني الحوار الوطني التعليم دعم البحث العلمي البحث العلمي العمالة الفنية المدربة

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