فوربس تكشف عن أقوى قادة السياحة والسفر في مصر لعام 2023

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط" للعام الثاني على التوالي، لتسلط الضوء على 100 من القادة الأكثر تأثيرًا في المنطقة، ممن يسعون إلى جعل المنطقة وجهة سياحية عالمية وجذابة.

وضمت القائمة 8 قادة مصريين يعملون في قطاعات الطيران والضيافة والفنادق والمنتجعات، يتصدرهم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران يحيى زكريا إسماعيل، يليه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الريان للاستثمار السياحي طارق محمود السيد، ثم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى.

وقالت فوربس : لإعداد القائمة اعتمدنا معايير عدة، لتصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط، منها: حجم أعمال الشركة، بما فيها الإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول، وملكية الشركة والأصول، والمناصب التي يتولاها القائد، وخبرته المهنية، والإنجازات الأخرى.

وفيما يلي أقوى قادة السياحة والسفر المصريين لعام 2023:

1-يحيى زكريا إسماعيل

الشركة: الشركة القابضة لمصر للطيران

المنصب: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

القطاع: الطيران

الترتيب في القائمة: 13

تولى إسماعيل منصبه الحالي في أكتوبر 2022. ونقلت مصر للطيران نحو 8 ملايين مسافر بين يوليو 2022 ومارس 2023، بزيادة 60% مقارنة بالعام الماضي. ووصل معدل الحمولة لدى الشركة نحو 78% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2022/23، بمتوسط 1400 رحلة دولية، و360 رحلة محلية أسبوعيًا. كما تسافر مصر للطيران إلى 70 وجهة دولية و8 وجهات محلية. وقبل انضمامه إلى قطاع الطيران المدني، قضى إسماعيل 30 عامًا في القوات الجوية المصرية.

2- طارق محمود السيد

الشركة: شركة الريان للاستثمار السياحي

المنصب: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

القطاع: الفنادق والمنتجعات

الترتيب في القائمة: 25

يشغل السيد منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الريان للاستثمار السياحي (ARTIC) منذ عام 2017. وافتتحت الشركة 4 فنادق في قطر لخدمة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتضيف أكثر من 3150 غرفة فندقية. في حين استضافت فنادق الشركة منتخبات البرتغال وويلز وكوريا الجنوبية وغانا خلال المونديال. وتتجاوز قيمة محفظة الشركة الحالية 5 مليارات دولار، كما تتضمن العديد من العقارات السكنية والتجارية، وأكثر من 35 فندقًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا وأوروبا، بإجمالي 9900 غرفة. عمل السيد سابقًا لدى الفيصل القابضة، الشركة الأم لشركة الريان للاستثمار السياحي.

3- هشام طلعت مصطفى

الشركة: مجموعة طلعت مصطفى القابضة

المنصب: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

القطاع: الفنادق والمنتجعات

الترتيب في القائمة:45

يعمل مصطفى في مجموعة طلعت مصطفى القابضة منذ أكثر من 40 عامًا. وتملك المجموعة منتجع فورسيزونز شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا الإسكندرية، وكمبينسكي النيل القاهرة، كما تضم الفنادق جميعها أكثر من ألف وحدة فندقية. في عام 2022، قفزت عائدات قطاع الضيافة التابع للمجموعة بنحو 102% بمعدل إشغال 60%. وتعد المجموعة من أكبر مطوري العقارات في المنطقة. وفي يونيو/ حزيران 2022، وضعت المجموعة حجر الأساس لمشروع فندق فورسيزونز الأقصر، الذي يضم 200 غرفة على مساحة 40 ألف متر مربع. وقد بدأ هشام حياته المهنية لدى شركة العائلة، الإسكندرية للإنشاءات، في عام 1980.

4- عادل والي

الشركة: الشركة القابضة للسياحة والفنادق

المنصب: العضو المنتدب التنفيذي

القطاع: الفنادق والمنتجعات

الترتيب في القائمة: 52

يقود والي الشركة القابضة للسياحة والفنادق المملوكة للحكومة المصرية. وتملك 28 فندقًا ومنتجعًا في مصر، منها: فندق سوفيتيل ليجند كتراكت أسوان الذي شيّد عام 1899. ولدى الشركة القابضة 7 شركات تابعة، منها: شركة مصر للسياحة، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث). في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعادت الشركة فتح منتجع سفير دهب بعد تجديده. وسجلت إيرادات بنحو 31 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2022، بزيادة 408% مقارنة بالعام المالي 2021.

5- حسين شريف فهمي

الشركة: اير كايرو

المنصب: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

القطاع: الطيران

الترتيب في القائمة: 53

شركة اير كايرو هي شركة طيران مصرية، تسيّر رحلات إلى أكثر من 40 وجهة دولية ومحلية، تتضمن 300 رحلة محلية شهريًا. توسعت شركة الطيران الوطنية عام 2023، إذ اشترت 5 طائرات جديدة في الربع الأول، ليرتفع أسطولها إلى 30 طائرة. وقد عمل فهمي سابقًا في شركة مصر للطيران لأكثر من 10 سنوات، وشغل عدة مناصب منها: المدير العام للمكاتب الخارجية، ونائب الرئيس لقطاع الشؤون التجارية، ومستشار رئيس مجلس الإدارة.

6- حسام الشاعر

الشركة: شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق ،SkyMax Holidays

المنصب: المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة

القطاع: الفنادق والمنتجعات

الترتيب في القائمة: 69

أسس الشاعر شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق (SUNRISE) عام 2002، وتضم الآن 20 فندقًا في البحر الأحمر في مصر، منها: منتجع (Meraki) في شرم الشيخ، وفندق (Tanoak) في العين السخنة، بالإضافة إلى منتجع (Kwanza) في تنزانيا، و7 فنادق عائمة ترسو في الأقصر وأسوان. في عام 2022 افتتحت الشركة منتجع (White Hills) في شرم الشيخ. يتولى الشاعر أيضًا رئاسة مجلس إدارة شركة (SkyMax Holidays) للسياحة، التي تعمل في مصر والمغرب والإمارات. كما أنه شريك في شركة (Ingas) للطاقة. وشغل سابقًا عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات وكالات السفر والسياحة.

7- هاني فرج

الشركة: المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

المنصب: الرئيس التنفيذي

القطاع: الفنادق والمنتجعات

الترتيب في القائمة: 78

تولى فرج منصبه الحالي في أكتوبر 2018. وتملك المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 5 فنادق في أبوظبي منها: فندق إنتركونتيننتال أبوظبي وفندق إنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي، تديرها مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG) في حين تدير المؤسسة فنادق ومنتجعات دانات التي تضم منتجع دانات العين ومنتجع دانات جبل الظنة وفندق شاطئ الظفرة.

تملك المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق أيضًا سلسلة متاجر (Cheers) للتجزئة، وامتياز مقهى .(Belgian Café) وتدير الشركة 1229 من الغرف والفلل والشاليهات لنحو 7 فنادق في أبوظبي، وسجلت أصولًا إجمالية بقيمة 771 مليون دولار في عام 2022. مؤخرًا، وقعت المؤسسة عقدًا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة للقوى العاملة في مواقع الحفر التابعة لأدنوك، خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

8-محمد عوض الله

الشركة: مجموعة تايم للفنادق

المنصب: الرئيس التنفيذي

الجنسية: مصري- بلجيكي

القطاع: الفنادق والمنتجعات

الترتيب في القائمة: 91

شارك عوض الله في تأسيس مجموعة تايم للفنادق في عام 2012، وعُين في منصب الرئيس التنفيذي للإشراف على فنادق الشركة البالغ عددها 17 فندقًا. في عام 2022، افتتحت المجموعة منتجع تايم كورال نويبع المطل على خليج العقبة، و(TIME Moonstone Hotel Apartments ) في الفجيرة. وأضافت المجموعة فندق (City Landmark Suites) في مدينة تبوك بالسعودية، ومنتجع أطلس كراون في المغرب إلى محفظتها. لدى عوض الله خبرة 39 عامًا في قطاع الضيافة، وشغل سابقًا مناصب في شركات ضيافة دولية منها: فنادق ومنتجعات موڤنبيك، وهيلتون الدولية، وفنادق روتانا.