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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفقا لـ فوربس .. ناصف ساويرس ومحمد منصور الأغنى في مصر

ناصف ساويرس أغني
ناصف ساويرس أغني واحد في مصر

احتفظ رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس للعام التالي على التوالي بصدارة ترتيب أغنى شخص في مصر، بعد مرور أكثر من 4 أشهر من عام 2023، بثروة تقدر بـ 7.0 مليار دولار.

وكشفت قائمة فوربس 2023 أن رجل الأعمال والوزير الأسبق للنقل محمد منصور جاء في المركز الثاني بثروة صافية 3.6 مليار دولار.

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وحل نجيب ساويرس في المركز الثالث مع ثروة تقدر بـ 3.3 مليار دولار.


ويختلف ترتيب "فوربس" عن قائمة "بلومبرج للمليارديرات"، والتي وضعت "نجيب ساويرس" في المركز الثاني، مع ثروة تقدر بنحو 5.9 مليار دولار.

مجموعة طلعت مصطفى في قائمة أقوى قادة السياحة والسفر

وعلى جانب آخر اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر فى الشرق الأوسط لعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرًا لجهود "طلعت" في قيادة المجموعة في الارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية وفندقية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، لتمتلك أفخم الفنادق في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، محققة عائد ونسبة إشغال مرتفعة.

ناصف ساويرس محمد منصور نجيب ساويرس قائمة فوربس مليار دولار

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