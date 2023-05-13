عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تكريم محمد سلماوي فى رومانيا على مجمل إنتاجه الأدبي

محمد سلماوي
محمد سلماوي

كرم معرض الكتاب برومانيا والمهرجان العالمى للشعر، المنعقد بمدينة ياشى الرومانية، الكاتب محمد سلماوى على مجمل إنتاجه الأدبى، وذلك بمناسبة صدور الترجمة الروماني لمجموعة أشعاره التى كانت قد صدرت فى مصر منذ سنوات عن الدار المصرية اللبنانية بعنوان "أقمار وأقدار".

وكانت روايته سلماوى "أجنحة الفراشة" قد تم ترجمتها إلى الرومانية عام ٢٠١٨، وقد أقام المعرض حفل توقيع لمحمد سلماوى، وقع فيه الكتابين لجمهور المعرض، وفى اليوم الختامى للمهرجان قام رئيسا المهرجان والمعرض بتكريم سلماوى وتسليمه شهادة تقدير من الدرجة الأولى.

محمد سلماوي، أديب مصري، درس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1966، ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد بإنجلترا عام 1969، ثم التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1975.

وكان محمد سلماوي قد عين مدرسًا للغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب - جامعة القاهرة عام 1966، وفي عام 1970 انتقل إلى جريدة الأهرام ليعمل بها محررًا للشئون الخارجية، وفي عام 1988 انتدب وكيلاً لوزارة الثقافة للعلاقات الخارجية، وفي عام 1991 عين مديرًا للتحرير بجريدة «الأهرام ويكلي» الصادرة باللغة الإنجليزية، ثم عين رئيسًا للتحرير بجريدة «الأهرام إبدو» الصادرة بالفرنسية، وإلى جانب ذلك عمل محمد سلماوي كاتبًا بجريدة «الأهرام» اليومية.

ولمحمد سلماوي عدد من المؤلفات في مجال مسرح: «فوت علينا بكرة ؛ اللى بعده» (1983) - «القاتل خارج السجن» (1985) - «سالومي» (1986) - «اثنين تحت الأرض» (1987) – «الجنزير» (1992) - «رقصة سالومي الأخيرة» (1999)، وقد قام محمد سلماوي بتأسيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1988 وكان أول أمين عام للمهرجان.

كما صدرت لمحمد سلماوي المؤلفات القصصية والروائية، التالية في مجال القصة: «الرجل الذي عادت إليه ذاكرته» (1983) - «الخرز الملون» (1990)، «باب التوفيق» (1994) - «وفاء إدريس وقصص فلسطينية أخرى» (2000)- «أجنحة الفراشة» (2011)، التي تنبأت باندلاع ثورة 25 يناير المصرية، في العام نفسه، الذي شهد ميلاد عمله الإبداعي.

وقام محمد سلماوي بإجراء العديد من الحوارات مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتم نشر هذه الحوارات وترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقد اختار نجيب محفوظ محمد سلماوي ممثلاً شخصيًا له في احتفالات نوبل في ستوكهولم عام 1988.

معرض الكتاب برومانيا المهرجان العالمى للشعر الكاتب محمد سلماوي مجمل إنتاجه الأدبى أقمار وأقدار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلى .. خدمات

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

2000 جنيه للجرام.. التموين: انخفاض أسعار الذهب محليا بعد قرار الإعفاء الجمركي

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

فخر أفريقيا.. الأهلي الخامس عالميا.. وقفزة تاريخية لبيراميدز في تصنيف الأندية.. شاهد

ترشيحاتنا

تفاصيل إطلاق 40 رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة

الصحة: تفعيل بروتوكول متابعة الدرن في 116 مركز غسيل كلوي بـ 7 محافظات

33 شهيدا بينهم 6 أطفال.. القصف الإسرائيلي يتواصل لليوم الخامس على غزة

موجة استثنائية.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة والذروة في هذا الموعد

أبو مازن يصل نيويورك للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني

الطماطم تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 13 مايو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية... أسباب صادمة وراء وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر.. سعر ساعة أنغام في الكويت

يا فرحة ما تمت.. مطالب بإعادة جوهرة التاج البريطاني المسروقة بعد تتويج الملك تشارلز

كولر يكتب نهايتهم| 3 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. ومفاجأة زملكاوية لنجم الفريق

صدمة.. نهاية مرعبة لصديقتين قررتا إجراء عملية شد وشفط بتركيا

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ