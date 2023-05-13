فريق ضعيف.. تعليق صادم من ماجد سامي بعد فوز الأهلي على الترجي

علق المهندس ماجد سامي مالك نادى وادي دجلة علي فوز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه علي فيسبوك "حتى لا تخدعنا النتيجة أهلي ضعيف فاز على ترجيٍ أضعف سيكون النهائي صعباً للغاية أمام المغاربة أو الجنوب إفريقيين".

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.