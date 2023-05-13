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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لإطلالة درة البيضاء

درة
درة

شاركت النجمة درة صور جديد مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت درة بإطلالة عصرية وجذابة للغاية.

 

سعر إطلالة النجمة درة

وظهرت درة مرتدية كارديجان، عبارة عن جاكيت قصير باللون الأبيض الوزى اللامع، والمصنوع من  القطن المضغوط، مغلق من الأمام بأزرار خفية وأساور مضلعة، وبه فتحة من منطقة الكوع في الذراعين، ونسقت معه بنطلون فيسكوز واسع مزين بشعار الدار FF معدنية.

 

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وكانت إطلالة الفنانة درة  بالكامل من توقيع دار أزياء Fendi، ونسقته بالتعاون مع الاستايلست يمنى مصطفى.

 

درة

 

ووصل سعر الجاكيت إلى 1177 دولار، أي ما يعادل 37 ألف جنيه، أما البنطال فقد وصل سعره إلى 1680 دولار، أي ما يعادل 52 ألف جنيه مصري.

درة

 

وقامت درة بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة إلى الأعلى، مع ترك بعض الخصلات منسدلا على وجهها بتسريحة أنسابية وناعمة.

 

درة

 

وأكملت درة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكباج، فقامت بإختيار الكحل الاسود ، والماسكرا، والآي لاينر ، مع وضع احمر شفاه باللون الكمشيري الفاتح.

 

درة
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