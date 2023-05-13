اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني.. تفاصيل

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع جمهورية الصين الشعبية.

كان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال الخميس الماضي، إن المملكة العربية السعودية عينت سفيرًا جديدًا لها في طهران، لافتًا إلى أن إيران ستقوم بخطوة مماثلة قريبًا.

وأضاف عبد اللهيان في تصريحات له عقب الاجتماع الرباعي "إيران وسوريا وتركيا وروسيا" في موسكو، أن المملكة العربية السعودية عينت سفيرها الجديد لدى طهران ونحن أيضا سنقوم بخطوة مماثلة قريبا.

وأشار إلى أن العمل ما زال جاريًا لإعادة فتح السفارات في البلدين.