اقتصادية النواب تناقش مشروعي قانونين بربط موازنة وزارة التجارة والصناعة 2023 - 2024

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأحد مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالي 2023/2024 للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



كما تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالي 2023/2024 للمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية الاثنين مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وقطاع التمثيل التجاري والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.



وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي الاثنين ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة – المديريات التعليمية – مركز تطوير المناهج – صندوق دعم وتمويل المشروعات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.