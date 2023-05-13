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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا صحة للتأجيلات .. انتخابات الموسيقيين فى موعدها

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أكد الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية أن انتخابات النقابة سوف تقام فى موعدها الموافق شهر يوليو المقبل.

وأضاف محمد عبدالله فى تصريح صحفى أنه لا صحة للشائعات التى انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بتأجيلها لأجل غير مسمى.

 

محمد عبدالله يرد على أزمة السادات

وكان  الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين،  قد علق على أزمة السادات مغني المهرجانات الشهير بعد القبض عليه خلال الساعات الماضية. 

وقال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات صحفية، إن النقابة غير مختصة بالتعليق على أزمة السادات، لأنه لا يحمل عضوية النقابة أو حاصل على تصريح منها للغناء. 

وأكد عبد الله في تصريحاته على أن:"  المقبوض عليه لا يحمل عضوية ولا تصريح للعمل.. والنقابة ملهاش دعوة بيه والجهات المختصة هي اللي بتحقق في الموضوع".

واستطرد قائلا:" مش أي حد بيغني النقابة بتدخل.. لا هي بتتدخل للأعضاء العاملين فقط والمنتسبين حسب الحالة"، موضحا:" نتدخل في الجانب المهني فقط ".

نقابة المهن الموسيقية إنتخابات النقابة محمد عبدالله

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