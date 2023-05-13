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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابى يتاجر بالمواد المخدرة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبدالمقصود، ووكيل النيابة عبدالله شاهين، وأمين سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 6 سنوات ل9 متهمين بينهم 3 غيابى والمشدد 3 سنوات لآخر لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة بشبين القناطر. 

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وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 29104 لسنة 2022 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم كلى 3779 لسنة 2022 جنايات نيابة شمال بنها الكلية، أنه فى يوم 2 / 12 / 2022، قيام كل من: " عزوز ا.م" 40 سنة عاطل ومقيم الحزانية، " وليد ا.م" 31 سنة عاطل ومقيم الحزانية،  "محمد س.ا" 20 سنة عاطل، " احمد ف.ع" 29 سنة، عاطل، " كريم د.ا" 39 سنة عاطل ومقيم القشيش دائرة المركز، " محمد ف.ع" 34 سنة عاطل ومقيم الحزانيه دائرة المركز، " خالد ح.م" 30 سنة عاطل ومقيم الحزانيه دائرة المركز.

تبين تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا فيما بينهم بزعامة الأول تخصص في الاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع متخذين إحدى المناطق الزراعية بمنطقه الحزانية بؤرة اجراميه لمزاولة نشاطهم المؤثم حيث أكدت تحرياتنا السرية والمراقبة الشخصية عدة مرات صحه ما وردت من معلومات وان افراد ذلك التشكيل، يحوزون ويحرزون بالذات والواسطة اسلحة نارية وذخائر حيه بدون ترخيص كما انهم يزاولون نشاطهم المؤثم بصورة علانيه وان المتحرى عنهم سالفي الذكر يتخذون من الحيطة والحذر مما يحول من ضبطهم متلبسين وعليه صار اثبات ذلك.

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