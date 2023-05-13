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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بقتل ربة منزل باستخدام أسطوانة غاز في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا على عامل، لاتهامه بقتل ربة منزل فى شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة إسلام عدلى، وأمانة سر هانى خطاب. 

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 26785 لسنة 2022، جنايات قسم أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد. ا"، 28 سنة، عامل، مقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، بقتل المجنى عليها منى محمود أحمد درغام، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى مسكنها وقام بالتعدي عليها باستخدام أدوات "زجاجة أسطوانة غاز" تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أدوات "زجاجة وأسطوانة غاز" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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