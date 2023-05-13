تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

يشكل ارتفاع الكوليسترول فى الدم خطورة كبيرة على صحة الشباب وكبار السن لأنه يؤثر على الجسم كله بشكل عام والقلب والشرايين بشكل خاص.

وتعد زيادة الكوليسترول فى الدم من أكثر المشكلات الصحية التى تزيد الإصابة بأمراض عديدة من بينها بعض المشكلات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة القلبية والدماغية.

السكتة القلبية

ووفقا لما جاء فى موقع “ إكسبريس” فإن بعض الأطعمة تساعد فى محاربة الكوليسترول الضار وحماية الجسم من الأضرار الصحية الناتجة عنه.

وفيما يلي قائمة بأهم الأطعمة التى تعمل على خفض الكوليسترول الضار فى الجسم، وهى:

الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

الشوفان يخفض الكوليسترول.

الفول والبقول المعدة بشكل صحي.

المكسرات بدون إضافات .

التفاح والعنب والفراولة والبرتقال.

الافوكادو يخفض الكوليسترول

الخضار والورقيات الداكنة مثل السابنخ والجرجير.