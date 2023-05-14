بعد طرح موديل 2023 في مصر | مواصفات وأسعار سوزوكي بالينو هاتشباك.. صور

تواصل شركة سوزوكي اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديل 2023 من النسخة الشهيرة بالينو والتي تنتمي إلى طرازات الهاتشباك، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع زيادة سعرية بلغت 380 ألف جنيه مقارنة باخر قائمة سعرية شهدتها هذه النسخة.

سوزوكي بالينو موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة سوزوكي بالينو واحدث اسعارها في السوق المصري بعد تقديم موديل 2023.

الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2023

الطول الكلي 3995 مم.

العرض الكلي 1745 مم.

الارتفاع الكلي 1470 مم.

الخلوص الارضي 145 مم.

قاعدة العجلات 2520 مم.

سعة التخزين الخلفية 355 لتر.

سعة خزان الوقود 37 لتر.

سوزوكي بالينو موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2023

تحتوي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 130 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية.

سوزوكي بالينو موديل 2023

ويمكن للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 بلوغ سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها فيمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

سوزوكي بالينو موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سوزوكي بالينو في السوق المصري بعد طرح موديل 2023

تقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ 799.900 جنيه بدلاً من السعر السابق 319.900 جنيه.