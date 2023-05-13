ملتقى الطفل بالجامع الأزهر : الإتقان من أهم مظاهر المسئولية بانية الأوطان

عقد الجامع الأزهر الشريف، اليوم السبت، النسخة السابعة عشرة من ملتقى الطفل، الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحت عنوان " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح "، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمتابعة د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأكد الشيخ عبد الستار الوكيل، الباحث بوحدة القراءات والتجويد بالأروقة الخارجية، أن المسئولية التزام الشخص بما يصدر عنه من قول، أو فعل، لافتا إلى أن مظاهر المسؤولية متعددة منها الرعاية التي تعبر عن اهتمام الشخص بالآخرين، وإظهار الرحمة، والود تجاههم.

وأضاف عبد الستار، خلال حديثه حول محور الطفل الخلوق، أن من بين مظاهر المسئولية، تقديم النصح والإرشاد للغير نحو القيم الاجتماعية السليمة، والدعوة للخير، لافتا إلى أن من أهم مظاهر المسئولية الإتقان وهو فضيلة ينبغي على الطفل التخلق بها، فيتقن عمله ومذاكرته وعبادته لربه ويأتي بها على أفضل صورة.

ولفت الباحث بوحدة القراءات والتجويد بالأروقة الخارجية، إلى أن فوائد المسؤولية، احترام وتقدير الذات، والتحلي بالشجاعة، وكسب احترام الآخرين، وأخيرا الارتقاء بالمجتمع.

وحول محور الطفل الفصيح، تناول الدكتور محمود أبو العلا، منسق وحدة العلوم الشرعية والعربية بالأروقة الخارجية، علامات الحروف، موضحا أن القسم الثالث من أقسام الكلمة " الحرف" وهو مالا يظهر معناه إلا مع غيره، وعلامته أنه لا يقبل علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل.

ولفت إلى أن الحرف نوعان: النوع الأول يسمى "حروف المباني" وهي الحروف التي تتكون منها الكلمات العربية، بينما النوع الثاني وهو "حروف المعاني" وهذا هو القسم الثالث من اقسام الكلمة مثل حروف الجر (من - في -إلى -على - عن ..)، وحروف العطف ( الواو - الفاء - ثم - .....) وغير ذلك من الحروف التي لها معنى.

كما بين منسق العلوم الشرعية بالأروقة الخارجية، أن الكلمة ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف، حيث يتميز الاسم بالألف واللام، ودخول حرف النداء عليه، والتنوين، والجر، ويتميز الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، والفرق بينهما أن تاء الفاعل إسم وكذلك متحركة، أما تاء التأنيث فهي حرف وكذلك ساكنة.

وفي نهاية الملتقى ختم الباحث حديثه بالإجابة عن بعض الأسئلة حول موضوع الملتقى "المسئولية"، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعاً لهم على المشاركة.

ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات ، لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.