قوات الاحتلال تسقط مسيرة إسرائيلية بالخطأ قرب غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات أسقطت طائرة مسيرة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في وقت سابق اليوم.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف جيش الاحتلال أن الطائرة المسيرة تحطمت في الأراضي الإسرائيلية.

ولم يوضح الجيش كيف تم إسقاط قواته الطائرة المسيرة، لكنه أعلن عن فتح تحقيق في الأمر.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أكد استعداد تل أبيب لمواصلة العمليات وتنفيذ هجمات دقيقة في قطاع غزة كما فعلت في الأيام الماضية.

وقال هاليفي خلال تقييم عملياتي للأوضاع للمصادقة على خطط استباقية وهجومية مستقبلية، إن مواصلة قيام الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ يسمح للجيش بمواصلة عمليات استهداف قادته بشكل دقيق ومتصاعد مثلما حدث في الأيام الأخيرة.

وأضاف "حققنا في هذه المعركة انجازات كبيرة جدًا من الضربة الافتتاحية وهذه الانجازات تتراكم".