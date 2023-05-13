عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يخسر بهدفين أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي

صدى البلد

نجح فريق سبيزيا في تحقيق الفوز على نظيره إي سي ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقدم برزيميسلاف فيسنيفسكي بالهدف الأول لفريق ميلان في الدقيقة 75، ثم أضاف سالفاتوري ايسبوسيتو الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

مينيان، كالولو، توموري، سيمون كايير، ثيو هيرنانديز، تونالي، بوبيجا، ساليماكرز، براهيم دياز، انتي ريبيتش، ديفوك أوريجي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ميلان المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يأتي فريق سبيزيا في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.

ميلان سبيزيا الدوري الايطالي فريق ميلان تشكيل ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

%15.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ | فيديو

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

ترشيحاتنا

وزير التجارة الأسترالي: أزلنا الحواجز مع الصين.. وزيارتي مجرد خطوة لاستقرار العلاقات

الشاعر زين العابدين فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

إجراء مرتقب من وزارة النقل لدعم تذاكر السكة الحديد والمترو

طليقة صاحب تريند «من يؤتمن على العرض»: مش بيدفع نفقة ولا بيشوف أولاده|فيديو

تعاملت بمهنية وانتظرت 45 يوم | نهال طايل عن بلاغ زوجة شاكوش ضدها

شاهد| المئات يستقبلون أردوغان في مسجد آيا صوفيا بالتكبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

طريقة عمل سبرينج رول بالدجاج|بأسهل الخطوات

فيديو

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ