ميلان يخسر بهدفين أمام سبيزيا في الدوري الإيطالي

نجح فريق سبيزيا في تحقيق الفوز على نظيره إي سي ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقدم برزيميسلاف فيسنيفسكي بالهدف الأول لفريق ميلان في الدقيقة 75، ثم أضاف سالفاتوري ايسبوسيتو الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

مينيان، كالولو، توموري، سيمون كايير، ثيو هيرنانديز، تونالي، بوبيجا، ساليماكرز، براهيم دياز، انتي ريبيتش، ديفوك أوريجي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ميلان المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يأتي فريق سبيزيا في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.