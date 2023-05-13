كيف احتفل أوسوريو ولاعبو الزمالك بهدف التعادل في مرمي الإسماعيلي ..فيديو

أدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة الجزاء أمام الإسماعيلي في المباراة المقامة حالياً على اىستاد الإسماعيلية فى الجولة الـ27 من الدوري العام.

ورصدت عدسة صدى البلد لحظة احتفال أوسوريو المدير الفني للفريق مع اللاعبين عقب إحراز هدف التعادل.

وسجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19

وبدأ الزمالك متراجعا دفاعياً منذ إنطلاق صافرة بداية المباراة.

تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

تشكيل الإسماعيلي كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا - - عماد حمدي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - ياو أنور.